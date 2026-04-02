Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga behält die Punkte aus der Partie gegen die Spvgg Nahbollenbach. Die Verbandsspruchkammer sah keinen Regelverstoß durch SG-Trainer Andy Baumgartner beziehungsweise des Schiedsrichtergespanns.
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Nachdem die Verbandsspruchkammer den 2:1-Sieg des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gegen die SG Weinsheim bestätigt hat, haben die Sportrichter des SWFV nun auch im zweiten Fall, in den die Weinsheimer involviert waren, ein Urteil gesprochen. Der Einspruch der Spvgg Nahbollenbach gegen die Wertung der 0:1-Niederlage im Bezirksligaspiel in Weinsheim wurde abgewiesen.