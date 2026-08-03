SC Birkenfeld ohne Coach Ein Spieltag mit dem gesperrten Trainer Pascal Geibel Sascha Nicolay 03.08.2026, 17:17 Uhr

i Der Vizepräsident des SWFV, Axel Rolland, scheint seine Rolle als Aufpasser für Pascal Geibel, den gesperrten Coach des SC Birkenfeld zu genießen. Stefan Ding

Der Trainer des SC Birkenfeld gibt einen Einblick in den vielleicht härtesten Spieltag seiner Trainerkarriere. Pascal Geibel war gesperrt. Von Toilettengängen, Stoppuhren, Google-Befragungen und Gesprächen mit dem SWFV-Vizepräsidenten.

Pascal Geibel ist um eine Erfahrung reicher. Der Trainer des SC Birkenfeld hatte sich beim Pokalspiel in Schwollen die Rote Karte eingehandelt und wurde deshalb für das Bezirksliga-Spiel am Sonntag beim VfR Baumholder II gesperrt. Die Regularien scheinen eindeutig.







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