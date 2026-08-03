Der Trainer des SC Birkenfeld gibt einen Einblick in den vielleicht härtesten Spieltag seiner Trainerkarriere. Pascal Geibel war gesperrt. Von Toilettengängen, Stoppuhren, Google-Befragungen und Gesprächen mit dem SWFV-Vizepräsidenten.
Lesezeit 4 Minuten
Pascal Geibel ist um eine Erfahrung reicher. Der Trainer des SC Birkenfeld hatte sich beim Pokalspiel in Schwollen die Rote Karte eingehandelt und wurde deshalb für das Bezirksliga-Spiel am Sonntag beim VfR Baumholder II gesperrt. Die Regularien scheinen eindeutig.