SC Birkenfeld ohne Coach
Ein Spieltag mit dem gesperrten Trainer Pascal Geibel
Der Vizepräsident des SWFV, Axel Rolland, scheint seine Rolle als Aufpasser für Pascal Geibel, den gesperrten Coach des SC Birke
Der Vizepräsident des SWFV, Axel Rolland, scheint seine Rolle als Aufpasser für Pascal Geibel, den gesperrten Coach des SC Birkenfeld zu genießen.
Stefan Ding

Der Trainer des SC Birkenfeld gibt einen Einblick in den vielleicht härtesten Spieltag seiner Trainerkarriere. Pascal Geibel war gesperrt. Von Toilettengängen, Stoppuhren, Google-Befragungen und Gesprächen mit dem SWFV-Vizepräsidenten.

Lesezeit 4 Minuten
Pascal Geibel ist um eine Erfahrung reicher. Der Trainer des SC Birkenfeld hatte sich beim Pokalspiel in Schwollen die Rote Karte eingehandelt und wurde deshalb für das Bezirksliga-Spiel am Sonntag beim VfR Baumholder II gesperrt. Die Regularien scheinen eindeutig.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport