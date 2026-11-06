Blau-Weiss-Coach ist gesperrt Ein Spiel beim SC Birkenfeld ist kein Kindergeburtstag Sascha Nicolay 06.11.2026, 15:10 Uhr

i Alles andere als leicht wird es für den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein auf dem Kunstrasen am Umwelt-Campus, um gegen den SC Birkenfeld mit seinem Liniencoach Helge Dietze (Zweiter von links) zu punkten. Stefan Ding

Ein Kreis-Birkeenfeld-Duell steigt in der Bezirksliga auf Kunstrasen in Neubrücke. Zur gleichen Zeit peilt die Spvgg Nahbollenbach ihr Ende als Tabellen-Schlusslicht an. Auf dem Weg in Richtung Landesliga muss der TuS Mörschied in Wolfstein ran.

Ein Derby steht am letzten Vorrunden-Spieltag aus Sicht des Fußballkreises Birkenfeld im Mittelpunkt der Bezirksliga. Der SC Birkenfeld empfängt den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Im Tabellenkeller will die Spvgg Nahbollenbach mit einem Sieg gegen die SG Guldenbachtal endlich die Rote Laterne weghängen.







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