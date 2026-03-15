SC Idar will attraktiver sein Ein großer gemeinsamer Kader für zwei Mannschaften Sascha Nicolay 15.03.2026, 18:31 Uhr

i Stephan Holländer wird dem Trainerteam des SC Idar-Oberstein angehören, das in Zukunft die Aktiven des Vereins anleitet. In der nächsten Saison sollen erste und zweite Mannschaft zusammen trainieren. Die Spieler sollen einen großen Kader bilden. Stefan Ding

Der SC Idar-Oberstein will mit einem neuen Konzept seine Attraktivität für junge Spieler verbessern und sie zugleich zielgerichteter ausbilden. Eine Veränderung im Trainerteam gehört dazu.

Die erste Mannschaft kämpft um den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga, die zweite um den Aufstieg in die Landesliga. Egal, wo die beiden Teams des SC Idar-Oberstein am Ende landen, in der kommenden Spielzeit werden sie zusammen kämpfen. Erste und zweite Mannschaft des SC werden in der kommenden Saison miteinander verquickt.







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