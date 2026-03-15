Der SC Idar-Oberstein will mit einem neuen Konzept seine Attraktivität für junge Spieler verbessern und sie zugleich zielgerichteter ausbilden. Eine Veränderung im Trainerteam gehört dazu.
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Die erste Mannschaft kämpft um den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga, die zweite um den Aufstieg in die Landesliga. Egal, wo die beiden Teams des SC Idar-Oberstein am Ende landen, in der kommenden Spielzeit werden sie zusammen kämpfen. Erste und zweite Mannschaft des SC werden in der kommenden Saison miteinander verquickt.