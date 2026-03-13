Geschichten vom „Fritzje“ Ein Albtraum-Elfer am offenen Fenster gegen die „08“ Sascha Nicolay 13.03.2026, 13:01 Uhr

i Fritz Röhrig (links) hat schon im Trikot von Eintracht 09 Oberstein so manche Fußball-Schlacht geschlagen. Besonders spannend waren die Derbys mit der Spvgg 08 Oberstein wie her 1969 auf dem Volkesberg. Röhrig privat

Der vierte Teil unserer Serie über die Idar-Obersteiner Fußball-Ikone erzählt Geschichten rund um das Derby zwischen der Spvgg 08 Oberstein und Fritz Röhrigs Eintracht 09 Oberstein. Da konnte man schon aus dem Fenster fallen...

Viel fehlte nicht, und Fritz Röhrig wäre aus dem Fenster gefallen. Und alles nur wegen eines Elfmeters, den die Idar-Obersteiner Fußball-Legende zu schießen hatte – und das auch nur im Traum.Es muss Ende der 1960er-Jahre gewesen sein, als der Fritz eher schlecht schlief.







