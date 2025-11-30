Packendes Derby endet 5:2 Eigentor bringt Winzenheimer zurück auf Siegerstraße Florian Unckrich 30.11.2025, 21:27 Uhr

i Mit gleich zwei Guldenbachtaler Gegenspielern nimmt es der Akteur des TuS Winzenheim auf. Mit Erfolg: Der Aufsteiger gewann den turbulenten Vergeich. Klaus Castor

Nur ein Treffer fehlte zur Zweistelligkeit: Dem TuS Pfaffen-Schwabenheim gelang im Tabellenkeller der Bezirksliga ein Ausrufezeichen. An der Tabellenspitze dominiert weiter die SG Weinsheim.

Souveräner kann man kaum in die Winterpause gehen. Seit 13 Spielen ist die SG Weinsheim ungeschlagen, die vergangenen acht Spiele hat sie gewonnen, die vergangenen sechs Partien lag sie stets mit drei Treffern vorne. Das Ergebnis dieser Super-Werte ist der erste Platz der Fußball-Bezirksliga mit einem Vorsprung von neun Punkten.







