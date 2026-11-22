TuS Mörschied bezwingt den SCB Dreierpack von Davyd Sielin lässt FSV Blau-Weiss jubeln Sascha Nicolay 22.11.2026, 19:35 Uhr

i Eugen Karpunov mit akrobatischer Einlage. Der Führungsspieler des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein fegt hier beim 5:1-Sieg gegen die Spvgg Nahbollenbach energisch dazwischen. Doppeltorschütze Martin Gert (links) und Kamel Saad sowie der Nahbollenbacher Nils Emmesberger können da nur noch staunen. Joachim Hähn

Freude herrschte beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und beim TuS Mörschied über die BIR-Derby-Heimsiege gegen die Spvgg Nahbollenbach beziehungsweise den SC Birkenfeld.

Heimsiege gab es am Sonntag bei den beiden Kreis-Birkenfeld-Derbys der Fußball-Bezirksliga. Der TuS Mörschied bezwang den SC Birkenfeld mit 2:1 und verkürzte den Rückstand auf Rang fünf auf drei Punkte. Gleichzeitig siegte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein klar 5:1 gegen die Spvgg Nahbollenbach und setzte sich damit weit vom letzten Platz, der am Ende der Saison zu einer Abstiegsrelegation führt, ab.







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