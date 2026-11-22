Freude herrschte beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und beim TuS Mörschied über die BIR-Derby-Heimsiege gegen die Spvgg Nahbollenbach beziehungsweise den SC Birkenfeld.
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Heimsiege gab es am Sonntag bei den beiden Kreis-Birkenfeld-Derbys der Fußball-Bezirksliga. Der TuS Mörschied bezwang den SC Birkenfeld mit 2:1 und verkürzte den Rückstand auf Rang fünf auf drei Punkte. Gleichzeitig siegte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein klar 5:1 gegen die Spvgg Nahbollenbach und setzte sich damit weit vom letzten Platz, der am Ende der Saison zu einer Abstiegsrelegation führt, ab.