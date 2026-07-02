Seit dem 1. Juli gelten neue Regeln auch für Fußballer im unteren Amateurbereich. Die Schiedsrichter werden viel mehr zählen müssen. Wann sie die diversen Countdowns starten sollen, das erläutert unter anderem der Lehrwart des SWFV, Markus Schwinn.
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Wer einigermaßen aufmerksam die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verfolgt, der weiß schon ziemlich genau, welche neuen Regeln in der kommenden Saison auch Kicker der untersten Spielklassen beachten müssen. Über allem steht die Verlängerung der Nettospielzeit, Partien sollen nicht so stark verzögert werden.