Lehrwart Schwinn erläutert Diese neuen Regeln gelten auch für Amateurfußballer Sascha Nicolay 02.07.2026, 12:01 Uhr

i Auf Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dürfte mehr "Verwaltungsarbeit" als bisher zukommen. Miriam Dietz wird also wegen der neuen Regeln womöglich mehr aufschreiben müssen als bisher - auf jeden Fall muss sie mehr zählen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Seit dem 1. Juli gelten neue Regeln auch für Fußballer im unteren Amateurbereich. Die Schiedsrichter werden viel mehr zählen müssen. Wann sie die diversen Countdowns starten sollen, das erläutert unter anderem der Lehrwart des SWFV, Markus Schwinn.

Wer einigermaßen aufmerksam die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verfolgt, der weiß schon ziemlich genau, welche neuen Regeln in der kommenden Saison auch Kicker der untersten Spielklassen beachten müssen. Über allem steht die Verlängerung der Nettospielzeit, Partien sollen nicht so stark verzögert werden.







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