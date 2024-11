Region Nahe. Ein Blick auf die vergangenen beiden Spielzeiten der Fußball-Bezirksliga zeigt, dass sich der aktuelle Spitzenreiter SV Winterbach auf Meisterkurs befindet. Nach dem 13. Spieltag hatten der FSV Idar-Oberstein in der Spielzeit 2022/23 36 Punkte und der FC Schmittweiler-Callbach in der Vorsaison 31 Punkte auf dem Konto. Am Ende der Saison stiegen beide Mannschaften als Meister in die Landesliga auf. Derzeit eifert ihnen der SVW mit 33 Zählern nach und ist auf dem besten Weg, sich die Krone zu sichern.