Harmonische Staffelsitzung Die Bezirksliga Nahe startet an der Guldentaler Kerb Sascha Nicolay 05.07.2026, 09:33 Uhr

i Staffelleiter Thomas Dubravsky (links) hatte die Bezirksliga-Vorrundenbesprechung gut vorbereitet. Matthias Fuchs (Mitte) übernahm als stellvertrender Schiedsrichter-Obmann des Kreises Birkenfeld den Regel-Teil, während Volker Schwinn (rechts) den Verbandsspielausschusss vertrat, dessen stellvertretender Vorsitzender er ist. Der Vorsitzende Klaus Karl (nicht im Bild) war auch "auf Klopp" in Nahbollenbach. Michael Greber

Termine und Regeln wurden bei der Staffelsitzung der Fußball-Bezirksliga im Sportheim der Spvgg Nahbollenbach besprochen. Staffelleiter Thomas Dubravsky kritisiert den einzigen fehlenden Verein und wagt eine Meister-Prognose.

Beinahe komplett waren die Vereine der Fußball-Bezirksliga Nahe bei der Vorrundenbesprechung im Sportheim der Spvgg Nahbollenbach „auf Klopp“ vertreten. 15 von 16 Klubs hatten ihre Vertreter geschickt. Die einzige Ausnahme bildete der TuS Pfaffen-Schwabenheim.







Artikel teilen

Artikel teilen