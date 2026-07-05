Termine und Regeln wurden bei der Staffelsitzung der Fußball-Bezirksliga im Sportheim der Spvgg Nahbollenbach besprochen. Staffelleiter Thomas Dubravsky kritisiert den einzigen fehlenden Verein und wagt eine Meister-Prognose.
Lesezeit 4 Minuten
Beinahe komplett waren die Vereine der Fußball-Bezirksliga Nahe bei der Vorrundenbesprechung im Sportheim der Spvgg Nahbollenbach „auf Klopp“ vertreten. 15 von 16 Klubs hatten ihre Vertreter geschickt. Die einzige Ausnahme bildete der TuS Pfaffen-Schwabenheim.