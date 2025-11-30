Dickes, fettes Advents-Ausrufezeichen vom TuS Mörschied

Mit zwei Doppelschlägen rund um die Pause zog der TuS Mörschied dem SC Birkenfeld den Zahn. TuS-Coach Florian Galle strich besonders die fußballerische Vorstellung seiner Mannschaft heraus.
Ein dickes, fettes Advents-Ausrufezeichen hat der TuS Mörschied in der Fußball-Bezirksliga gesetzt. 5:1 gewann die Mannschaft von Coach Florian Galle auf dem Kunstrasen am Umweltcampus beim SC Birkenfeld, der damit weiter auf seinen ersten BIR-Derbysieg in dieser Spielzeit warten muss und nur noch drei Punkte über einem denkbaren Abstiegsrang schwebt.