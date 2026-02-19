SG Kirn reist an Derby soll Oberhausenern zusätzliche Körner entlocken Florian Unckrich 19.02.2026, 15:00 Uhr

i Im Hinspiel schien die Sonne auf dem Kirner Loh: Das Rückspiel am Sonntag beim SV Oberhausen (grüne Trikots) findet unter anderen äußeren Bedingungen statt. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Derbyfieber, Favoritenrollen und ein Neustart mit Spannung: Die Bezirksliga erwacht aus dem Winterschlaf.

Wenn am Sonntag der Ball wieder rollt, endet in der Fußball-Bezirksliga eine fast dreimonatige Phase ohne Pflichtspiele. Zehn der 16 Mannschaften kehren mit Nachholspielen in den Wettbewerb zurück. Der Auftakt nach der Winterpause bringt Duelle, in denen die Rollen vermeintlich klar verteilt sind: Favoriten treffen auf Außenseiter, ambitionierte Teams auf Mannschaften, die sich in der Rückrunde stabilisieren wollen.







