Derbyfieber, Favoritenrollen und ein Neustart mit Spannung: Die Bezirksliga erwacht aus dem Winterschlaf.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn am Sonntag der Ball wieder rollt, endet in der Fußball-Bezirksliga eine fast dreimonatige Phase ohne Pflichtspiele. Zehn der 16 Mannschaften kehren mit Nachholspielen in den Wettbewerb zurück. Der Auftakt nach der Winterpause bringt Duelle, in denen die Rollen vermeintlich klar verteilt sind: Favoriten treffen auf Außenseiter, ambitionierte Teams auf Mannschaften, die sich in der Rückrunde stabilisieren wollen.