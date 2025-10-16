Ein packendes Derby, Diskussionen um die Verlegung des Spitzenspiels und die Suche nach Konstanz beim TuS Mörschied und beim SC Idar II – die Bezirksliga bietet auch am zwölften Spieltag viele Facetten.
Lesezeit 4 Minuten
Am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht das Stadtderby zwischen dem FSV Idar-Oberstein und der Spvgg Nahbollenbach im Mittelpunkt. Ein Duell, das mehr ist als nur ein lokales Aufeinandertreffen.Beide Mannschaften stecken tief im Tabellenkeller: Der FSV rangiert mit lediglich fünf Punkten auf dem letzten Platz, die Nahbollenbacher stehen mit zehn Zählern als 13.