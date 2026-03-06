Spvgg Nahbollenbach gastiert Der SC Birkenfeld will nun auch den Derbyfluch beenden Sascha Nicolay 06.03.2026, 12:24 Uhr

i Mit vollem Einsatz wollen Marlon Krujatz (hellblaues Trikot) und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein die rote Laterne der Bezirksliga abgeben. Michael Greber

Aus Sicht des Fußballkreises Birkenfeld hat es dieser Bezirksliga-Spieltag in sich. Neben dem Derby in Birkenfeld steht für den FSV BW Idar-Oberstein ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf an – und der SC Idar II kann einen Verfolger abhängen.

Ein aus Sicht des Kreises Birkenfeld hochspannender Spieltag steht am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga auf dem Programm. Der SC Birkenfeld und die Spvgg Nahbollenbach liefern sich ein Derby im Abstiegskampf, und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein will beim Ex-Klub seines Trainers runter vom letzten Platz.







