0:3-Niederlage bei SG Merxheim Der SC Birkenfeld trifft wieder einmal das Tor nicht Sascha Nicolay 15.10.2026, 10:58 Uhr

i „Dort steht das Tor“, scheint Pascal Geibel, der Trainer des SC Birkenfeld, zu zeigen. Doch seine Spieler trafen die Hütte beim 0:3 in Meddersheeim einfach nicht. Stefan Ding

Der SC Birkenfeld hielt bei seinem Gastspiel in Meddersheim bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gut mit, musste aber eine Niederlage quittieren. Und dafür gab es einen entscheidenden Grund.

Der SC Birkenfeld hat das Mittwochabend-Spiel in der Fußball-Bezirksliga 0:3 (0:2) bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim verloren. Die Niederlage war zweifellos erwartbar, denn die Gastgeber, die die Partie nach Meddersheim verlegt hatten, sind schließlich nach nun neun Spielen noch ohne Punktverlust und nach dem Dreier gegen den SCB auch Tabellenführer.







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