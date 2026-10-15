Der SC Birkenfeld hielt bei seinem Gastspiel in Meddersheim bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gut mit, musste aber eine Niederlage quittieren. Und dafür gab es einen entscheidenden Grund.
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Der SC Birkenfeld hat das Mittwochabend-Spiel in der Fußball-Bezirksliga 0:3 (0:2) bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim verloren. Die Niederlage war zweifellos erwartbar, denn die Gastgeber, die die Partie nach Meddersheim verlegt hatten, sind schließlich nach nun neun Spielen noch ohne Punktverlust und nach dem Dreier gegen den SCB auch Tabellenführer.