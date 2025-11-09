FSV Blau-Weiß jubelt über 2:1 Der SC Birkenfeld trifft die Bude einfach nicht 09.11.2025, 19:07 Uhr

i Vollversammlung in der Schlussminute vor em Kasten des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Sogar SCB-Torwart Maximilian Benzel stürmte mit, aber es blieb beim 2:1-Sieg der Gäste aus Oberstein. Stefan Ding

Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein surft zum Ende der Bezirksliga-Vorrunde auf einer Welle des Erfolgs. Beim SC Birkenfeld feierte die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach einen „dreckigen“ 2:1-Sieg und ist damit nicht mehr Letzter.

Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat gerade einen wahnsinnigen Lauf. Die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach gewann auch beim SC Birkenfeld. Das 2:1 (2:1) war die dritte Partie in Folge ohne Niederlage. Sieben Punkte holten die Volkesberger und Finsterhecker in diesen drei Partien.







