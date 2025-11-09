Der SC Birkenfeld trifft die Bude einfach nicht 

Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein surft zum Ende der Bezirksliga-Vorrunde auf einer Welle des Erfolgs. Beim SC Birkenfeld feierte die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach einen „dreckigen“ 2:1-Sieg und ist damit nicht mehr Letzter.
Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat gerade einen wahnsinnigen Lauf. Die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach gewann auch beim SC Birkenfeld. Das 2:1 (2:1) war die dritte Partie in Folge ohne Niederlage. Sieben Punkte holten die Volkesberger und Finsterhecker in diesen drei Partien.