Zwei BIR-Duelle in Bezirksliga Der SC Birkenfeld erwartet heißen Tanz in Nahbollenbach Sascha Nicolay 01.10.2026, 12:11 Uhr

i Die Trainer Pascal Geibel (links) vom SC Birkenfeld und Giuseppe Coco vom SV Buhlenberg wollen am Sonntag mit ihren Teams punkten. Geibel gastiert mit dem SCB in Nahbollenbach, während Coco mit dem SVB Spitzenreiter Fürfeld empfängt. Stefan Ding

Noch längst nicht aufgegeben habe sich seine Mannschaft, betont Markus Brosch, der Trainer der Spvgg Nahbollenbach. Mit entsprechendem Widerstand rechnet der Gegner am Sonntag, der SC Birkenfeld in einem der beiden BIR-Duelle der Bezirksliga.

Und wieder stehen zwei Kreis-Birkenfeld-Duelle im Mittelpunkt eines Spieltags in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag treffen der VfR Baumholder II und der TuS Mörschied sowie die Spvgg Nahbollenbach und der SC Birkenfeld aufeinander. Für die beiden Gastmannschaften scheinen das Pflichtsiege werden zu müssen, doch so einfach wie es Tabellen darstellen, funktioniert Fußball meist nicht.







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