Serie: Geschichten vom Fritzje Der neue Plastikball vom „Maggi-Becker“ Sascha Nicolay 19.02.2026, 10:23 Uhr

i Fritz Röhrig sitzt in seinem Wohnzimmer über alten Zeitungen, in denen Geschichten über ihn zu finden sind. Doch wenn die Idar-Obersteiner Fußball-Ikone "Geschichten vom Fritzje" selbst erzählt, dann ist das besser als Kino. Sascha Nicolay

Teil 1 unserer kleinen Serie „Geschichten vom Fritzje“ über die Idar-Obersteiner Fußball-Ikone Fritz Röhrig führt uns in die Bebel-Straße auf „der Struth“. Dort legte der junge Fritz Röhrig den Grundstein für seine späteren Freistoßkünste.

Es mag Fußballer aus dem Kreis Birkenfeld und Idar-Oberstein gegeben haben, die besser waren, ganz sicher gab es welche, die höher gespielt haben, aber den Status von Fritz Röhrig haben nur ganz wenige Kicker aus unserer Region erreicht. Fritz Röhrig ist im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden – und er ist eine lebende Legende.







