Packendes Spiel der SGK Der Kirner Siegjubel verstummt nach einem Foulpfiff Florian Unckrich 22.11.2026, 21:03 Uhr

i Immer einen Schritt vor der Konkurrenz am Ball: Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim (rote Trikots) nahm auch die Hürde in Seibersbach und bezwang die SG Soonwald mit 5:0. Michael Ottenbreit

Im Kampf um den Aufstieg hätten der SG Kirn drei Zähler im direkten Duell mit der TSG Wolfstein gutgetan, doch das packende Spiel endete mit einem Unentschieden. Dass die TSG Punkte liegen lässt, war nicht die einzige Überraschung in der Bezirksliga.

Der Vorsprung ist nun schon zweistellig. Elf Punkte liegt die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim vor der Konkurrenz. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga stellte den 17. Sieg im 17. Spiel früh sicher und profitierte vom Punktverlust der TSG Wolfstein in Kirn.







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