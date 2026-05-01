Während „auf Klopp“ die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gegen den Abstieg kämpfen, kann ein paar Kilometer weiter „im Haag“ der SC Idar-Oberstein II das Ticket für die Aufstiegsspiele zur Landesliga buchen.
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Der Kracher in der Fußball-Bezirksliga wird am Sonntag „auf Klopp“ gezündet. Wenn die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein im Schmuckstadt-Duell aufeinandertreffen, dann erwartet die Zuschauer Abstiegskampf und Derbyrivalität.Doch auch im „Haag“ wird es spannend.