Abstiegskampf und Derbybrisanz Der große Kracher wird in Nahbollenbach gezündet Sascha Nicolay 01.05.2026, 14:07 Uhr

i Das Hinspiel auf dem Volkesberg gewannen Dennis Schug (rechts) und seine Spvgg Nahbollenbach klar gegen Marvin Bundt und den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Wer setzt sich im Kellerduell am Sonntag durch? Michael Greber. Sabine Greber-Maier

Während „auf Klopp“ die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gegen den Abstieg kämpfen, kann ein paar Kilometer weiter „im Haag“ der SC Idar-Oberstein II das Ticket für die Aufstiegsspiele zur Landesliga buchen.

Der Kracher in der Fußball-Bezirksliga wird am Sonntag „auf Klopp“ gezündet. Wenn die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein im Schmuckstadt-Duell aufeinandertreffen, dann erwartet die Zuschauer Abstiegskampf und Derbyrivalität.Doch auch im „Haag“ wird es spannend.







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