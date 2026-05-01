Abstiegskampf und Derbybrisanz
Der große Kracher wird in Nahbollenbach gezündet
Das Hinspiel auf dem Volkesberg gewannen Dennis Schug (rechts) und seine Spvgg Nahbollenbach klar gegen Marvin Bundt und den FSV
Das Hinspiel auf dem Volkesberg gewannen Dennis Schug (rechts) und seine Spvgg Nahbollenbach klar gegen Marvin Bundt und den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Wer setzt sich im Kellerduell am Sonntag durch?
Michael Greber. Sabine Greber-Maier

Während „auf Klopp“ die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gegen den Abstieg kämpfen, kann ein paar Kilometer weiter „im Haag“ der SC Idar-Oberstein II das Ticket für die Aufstiegsspiele zur Landesliga buchen.

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Der Kracher in der Fußball-Bezirksliga wird am Sonntag „auf Klopp“ gezündet. Wenn die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein im Schmuckstadt-Duell aufeinandertreffen, dann erwartet die Zuschauer Abstiegskampf und Derbyrivalität.Doch auch im „Haag“ wird es spannend.

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