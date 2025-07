Während sich bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach die Freude auf das Hartplatzspiel in Oberstein in Grenzen halten dürfte, fiebern beim TuS Mörschied alle dem Auftakt gegen den SC Idar II entgegen - auch, wenn das Rodenbusch-Team stark stehen dürfte.

Mit zwei sehr reizvollen Derbys beginnt die Saison in der Bezirksliga für die Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld. In Mörschied stellt sich das zweite Team des SC Idar-Oberstein vor, während auf der Finsterheck der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein die SG Kirn/Kirn-Sulzbach zum Tanz auf dem Hartplatz empfängt.

Die beiden anderen Vereine des BIR-Quintetts in der Bezirksliga gastieren bei den Aufsteigern, die dem Bollenbacher SV den Sprung aus der A-Klasse nach oben verbaut haben. Der SC Birkenfeld spielt beim SV Oberhausen, die Spvgg Nahbollenbach beim VfL Rüdesheim. Alle Partien werden am Sonntag um 15.15 Uhr angepfiffen.

TuS Mörschied – SC Idar-Oberstein II (Sonntag, 15.15 Uhr). Der TuS Mörschied hat ein strammes Auftaktprogramm. Nach dem Duell mit dem SC Idar II, geht es nach Fürfeld, ehe Birkenfeld und Weinsheim zu Hause sowie Kirn auswärts die nächsten Konkurrenten sind. „Da sind in den ersten fünf Spielen gleich die Teams dabei, die vermutlich in den Top-Vier landen werden“, meint Bastian Schwinn, der zusammen mit Florian Galle die Trainerverantwortung bei den Mörschiedern trägt. Schwinn erklärt: „Das ist ein brutaler Auftakt. Der SC Idar II ist natürlich gleich ein Brett. Aber da weiß man auch gleich, wo man steht.“

SC-Trainer Michael Rodenbusch freut sich auf das Treffen mit den Mörschiedern. Er findet: „Das ist ein schönes Spiel zum Start, weil es gleich ein Derby ist. Außerdem hat der TuS Mörschied eine gute Mannschaft, die robust als Team auftritt und trotzdem mit richtig guten Kickern gespickt ist.“ Einer dieser „guten Kicker“ ist natürlich der Mörschieder Chefcoach selbst. Florian Galle, der bekanntlich bis zur Regionalliga für den SC aufgelaufen ist, präsentierte sich in der Vorbereitung und in den beiden Pokalspielen (8:1 in Rhaunen, 2:3 in Buhlenberg) fit und torgefährlich. „Er tut uns nach wie vor sehr gut“, lobt Schwinn seinen Trainerkollegen, ehe er festhält: „Wir sind insgesamt ganz positiv gestimmt.“

i Auf Florian Galle, den Mörschieder Spielertrainer, müssen die Akteure des SC Idar-Oberstein II im Derby aufpassen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auch Rodenbusch zeigt sich mit der Vorbereitung seines Teams zufrieden, erklärt aber: „In Mörschied wird unsere Mannschaft wohl ein anderes Gesicht haben als in den meisten Vorbereitungsspielen.“ Das liegt natürlich daran, dass die Oberliga-Equipe des SC bereits am Samstag gegen den FV Engers spielt. Akteure, die dort nicht zum Einsatz kommen, sollen bei Rodenbusch in der Bezirksliga auflaufen. „Ob das drei, vier oder fünf Spieler sein werden, müssen wir abwarten“, erklärt der Trainer, um dann klarzustellen: „Es wird definitiv eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die in der Bezirksliga vorne mitspielen kann.“

Dass die Idarer ihr Team verstärken werden, ist für Schwinn kein Thema. Der Mörschieder Coach betont, dass der SC „so und so“ stark sei. Er erklärt aber auch: „Wir kennen das aus unserer eigenen zweiten Mannschaft. Spieler von oben sind nicht immer ein Garant dafür, dass es läuft.“ Außerdem findet Schwinn: „Es ist doch eine Freude, wenn man sich mit so guten Spielern messen kann.“ Den Mörschiedern fehlt der eine oder andere Urlauber, während beim SC Idar II Tim Glas ausfällt, der sich beim 5:0-Testspielsieg in Hettenrodt einen Innenbandriss zugezogen hat. Außerdem muss Rodenbusch auf Co-Trainer Tim Oberländer und Elias Hahn verzichten.

FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein – SG Kirn/Kirn-Sulzbach (Sonntag, 15.15 Uhr, auf der Finsterheck). Warum bestreitet der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein im Sommer sein erstes Heimspiel auf dem Hartplatz auf der Finsterheck und nicht auf dem schönen Rasen auf dem Volkesberg? „Es ist das Vereinspicknick-Wochenende, so etwas wie ein Sportfest“, erklärt Dirk Reidenbach. Für den Coach ist es das erste Punktspiel mit den Blau-Weißen. „Und gleich gegen einen Top-Favoriten. Das wird schwer“, sagt er. Doch gerade die Finsterheck macht den Obersteinern Hoffnung. In ihrer Landesliga-Saison legten sie dort die SG Kirn aufs Kreuz, gewannen vor knapp zwei Jahren 2:1. Der damalige Doppeltorschütze Jan-Uwe Audri spielt zwar mittlerweile beim SC Idar, aber dieser Sieg ist den FSV-Akteuren nachhaltig im Gedächtnis geblieben. „Stimmt, die Jungs haben mir davon erzählt“, lacht Reidenbach.

„Die werden mit dem Messer zwischen Zähnen hier auflaufen“

FSV-Coach Dirk Reidenbach über die SG Kirn

Allerdings ist sich der Trainer gar nicht so sicher, ob der Hartplatz seiner Mannschaft wirklich Vorteile bringt, denn er geht davon aus, dass die SG Kirn wegen der Spielstätte besonders motiviert sein dürfte. „Die werden mit dem Messer zwischen Zähnen hier auflaufen“, warnt Reidenbach und ergänzt: „Das wird eine Riesenherausforderung für uns.“ Zumindest ist es so, dass sich die Kirner akribisch auf die Partie vorbereitet haben. „Wir haben auf extra deshalb auf unserem Hartplatz trainiert“, verrät Marco Horbach, der Abteilungsleiter des VfR Kirn.

Beide Mannschaften gehen mit einem Erfolg im Verbandspokal im Rücken in die Partie. Während Kirn in Merxheim 3:2 gewann, setzte sich Blau-Weiß souverän 4:0 in Hoppstädten durch. Ibrahim El-Saleh traf dort dreimal ins Schwarze. Für das Spiel gegen Kirn steht allerdings „ein kleines Fragezeichen“ (Reidenbach) hinter ihm. Dafür ist Kapitän Luca Mörscher wieder ins Training eingestiegen. Ob es zum Einsatz reicht, ließ Reidenbach offen. Der Coach muss definitiv auf Sven Danech verzichten. „Wir müssen defensiv gut stehen, lange hinten die Null halten. Nach vorne haben wir immer die Qualität, um zuzuschlagen“, lautet Reidenbachs Plan.

VfL Rüdesheim – Spvgg Nahbollenbach (Sonntag, 15.15 Uhr). Am Anfang einer Saison gegen einen Aufsteiger antreten zu müssen, ist immer etwas unangenehm. Das findet auch Andy Forster. „Man kennt diese neue Mannschaft noch nicht so recht, sie hat Euphorie und man ist trotzdem gleich ein bisschen unter Druck, weil gegen einen Aufsteiger alle einen Sieg erwarten“, erklärt der Nahbollenbacher Trainer. Das gilt umso mehr, weil Forster es „aktuell schwer zu sagen“ findet, wo sein Team steht. Im Pokal setzte es in Hoppstädten eine Niederlage und die Generalprobe, der Test beim SV Oberhausen, einem anderen Aufsteiger, ging auch schief und 1:2 verloren. „Eigentlich war unsere Vorbereitung gut, aber in den Spielen haben wir uns schwergetan“, analysiert Forster. Der Coach hat die alten Probleme beobachtet: „Wir lassen eine Unzahl an Chancen aus und kassieren späte Gegentore – oft durch krasse individuelle Fehler.“ Für den Trainer steht deshalb fest: „Wir müssen uns besser konzentrieren.“

In Rüdesheim erwartet er von seiner Mannschaft, dass sie kompakt auftritt, wenig Chancen zulässt und bei eigenen Möglichkeiten Konsequenz walten lässt. Anton Nicodemus ist nach seiner Schambeinentzündung im Aufbautraining, fällt aber noch aus. Außerdem fehlen für längere Zeit aus beruflichen Gründen Matthias Heidrich, Julian Beyhl und Maurice Müller. Dennis Engelmann ist verletzt, und Florian Borr sowie Neuzuang Jonas Isenbruck sind aus privaten Gründen am Sonntag noch nicht dabei. Gleichwohl sagt Forster: „Wir sind personell ganz gut aufgestellt.“

SV Oberhausen – SC Birkenfeld (Sonntag, 15.15 Uhr). Pascal Geibel hat die Nahbollenbacher Testspiel-Niederlage beim SV Oberhausen vor Ort gesehen. „Ich bin froh, dass ich hingefahren bin, denn ich hätte Oberhausen sonst komplett falsch eingeschätzt“, erzählt der Trainer des SC Birkenfeld und gibt zu: „Ich hätte meine Mannschaft auf ein Kampfspiel eingestellt und das wäre total falsch gewesen.“ Geibel zeigt sich total begeistert vom Aufsteiger: „Die spielen einen richtig guten Fußball, mit einem klaren Plan“, betont er und ergänzt: „Alle wissen, was zu tun ist. Zudem haben sie mit Felix Claus einen Top-Spieler vorne drin und mit Kevin Grünewald einen klasse Keeper.“

i Pascal Geibel, der Trainer des SC Birkenfeld (rechts), und Abteilungsleiter Christian Jahn hoffen darauf, dass ihr Team die 0:8-Pleite in Baumholder verdaut hat und in Oberhausen einen Auftaktdreier einfährt. Stefan Ding

Geibels eigene Mannschaft wird dagegen nicht gerade mit einem Riesenselbstbewusstsein nach Oberhausen fahren. Die 0:8-Klatsche in Baumholder tat sicher weh. Wobei Geibel klarstellt, dass die Pleite verkraftet sei. „Uns war ja klar, dass wir verlieren würden.“ Der Hafen der Ehe bremste die Birkenfelder Ambitionen aus. Geibel erzählt: „Zwei Tage vor dem Spiel gegen Baumholder war der Junggesellenabschied von Wladi Sontag, einen Tag zuvor die Hochzeit von Florian Meiswinkel. Wir waren ja beim Warmmachen schon stehend K.o. und nicht konkurrenzfähig.“ Dass am Ende aber ein 0:8 stand, das leicht auch ein 0:12 oder 0:15 hätte sein können, passte aber auch Geibel gar nicht. „Wenn wir 0:3 oder 0:4 verloren hätten, dann wäre das in Ordnung gewesen. Diese Klatsche aber sicher nicht“, machte er deutlich.

In Oberhausen erwartet der Trainer ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. „Ich möchte mit einem Dreier starten. Beim Aufsteiger muss man gewinnen“, sagt Geibel, der sich ohnehin einen guten Auftakt in die Saison wünscht. „Ich sehe die ersten vier, fünf Spiele als Paket. Da ist immer etwas drin“, erklärt er mit Blick auf die Aufgaben gegen Oberhausen (A), Merxheim (H), Mörschied (A), Rüdesheim (H) und Nahbollenbach (A). In Oberhausen muss der SCB auf Moritz Nolde verzichten, der sich in Baumholder eine Wadenverletzung zuzog. Auch Alex Koch fällt weiter aus. Zudem fehlen Arne Wildbihler, Mirsand Kryeziu sowie Lorent Bytyqi.