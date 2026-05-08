Derby auf dem Volkesberg Der FSV Blau-Weiss holt zum entscheidenden Punch aus Sascha Nicolay 08.05.2026, 15:03 Uhr

i Ein Fernduell im Abstiegskampf liefern sich Calvin Schindler mit seinem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (links) und Florian Borr mit der Spvgg Nahbollenbach aam Sonntag. Auf dem Papier hat der FSV diesmal die schwierigere Aufgabe, denn der SC Idar-Oberstein II ist zu Gast. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und die Spvgg Nahbollenbach liefern sich ein Fernduell um den Klassenverbleib. Blau-Weiss hat Heimrecht im Derby gegen den SC Idar II, Nahbollenbach gastiert bei Schlusslicht SV Oberhausen.

In der Fußball-Bezirksliga kämpfen der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und die Spvgg Nahbollenbach nach ihrem 4:4 am vergangenen Wochenende weiter um den Klassenverbleib. Die besseren Karten haben die Blau-Weißen, die mit fünf Punkten Vorsprung auf Nahbollenbach den ersten sicheren Rang belegen.







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