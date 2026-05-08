Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und die Spvgg Nahbollenbach liefern sich ein Fernduell um den Klassenverbleib. Blau-Weiss hat Heimrecht im Derby gegen den SC Idar II, Nahbollenbach gastiert bei Schlusslicht SV Oberhausen.
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In der Fußball-Bezirksliga kämpfen der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und die Spvgg Nahbollenbach nach ihrem 4:4 am vergangenen Wochenende weiter um den Klassenverbleib. Die besseren Karten haben die Blau-Weißen, die mit fünf Punkten Vorsprung auf Nahbollenbach den ersten sicheren Rang belegen.