1:5-Klatsche im Derby
Der FSV Blau-Weiß fällt gegen Nahbollenbach auseinander
Dennis Schug (rechts) sorgte für den Nahbollenbacher Ausgleich au dem Volkesberg. Anschließend gingen Marvin Bundt (links) und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, der diesmal in rot kickte, unter.
Michael Greber. Sabine Greber-Maier

Eigentlich sah es gar nicht schlecht aus für den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen die Spvgg Nahbollenbach. Pascal Knapp traf per Kopf zum 1:0 – doch dann riss der Faden und die Gastgeber ließen sich auseinandernehmen.

Lesezeit 2 Minuten
. Für die eine Mannschaft war es der nächste Tiefschlag, für die andere ein Befreiungsschlag. Die Spvgg Nahbollenbach ließ es im Bezirksliga-Derby auf dem Volkesberg so richtig krachen und verpasste dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein auf dessen Rasen eine saftige 5:1-Schelle.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport