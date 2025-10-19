1:5-Klatsche im Derby Der FSV Blau-Weiß fällt gegen Nahbollenbach auseinander 19.10.2025, 19:42 Uhr

i Dennis Schug (rechts) sorgte für den Nahbollenbacher Ausgleich au dem Volkesberg. Anschließend gingen Marvin Bundt (links) und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, der diesmal in rot kickte, unter. Michael Greber. Sabine Greber-Maier

Eigentlich sah es gar nicht schlecht aus für den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen die Spvgg Nahbollenbach. Pascal Knapp traf per Kopf zum 1:0 – doch dann riss der Faden und die Gastgeber ließen sich auseinandernehmen.

. Für die eine Mannschaft war es der nächste Tiefschlag, für die andere ein Befreiungsschlag. Die Spvgg Nahbollenbach ließ es im Bezirksliga-Derby auf dem Volkesberg so richtig krachen und verpasste dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein auf dessen Rasen eine saftige 5:1-Schelle.







