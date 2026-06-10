Die Spvgg Nahbollenbach baumelt wegen der Sportfreunde Bundenthal in der Luft. Und deshalb ist auch die Einteilung der Nahe-Spielklassen Spekulation. Womöglich kickt sogar der FV Kusel in der A-Klasse Birkenfeld.
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Sportlich ist die Spvgg Nahbollenbach seit Sonntag abgestiegen und muss sich darauf einstellen, in der nächsten Saison nach drei Bezirksliga-Jahren wieder in der A-Klasse zu spielen. Doch die Hintertür zum Nahbollenbacher Klassenverbleib steht noch einen Spalt weit offen – und diese Hintertür macht die Planungen für die künftige Spielklasseneinteilung schwierig.