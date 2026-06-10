Spannende Klasseneinteilung Der Fall SF Bundenthal und Spvgg Nahbollenbach Sascha Nicolay 10.06.2026, 09:36 Uhr

i Sportlich ist die Spvgg Nahbollenbach abgestiegen. Doch es ist weiter unklar, ob sie tatsächlich in die A-Klasse muss. Schuld daran sind die Sportfreunde Bundenthal. Sascha Nicolay

Die Spvgg Nahbollenbach baumelt wegen der Sportfreunde Bundenthal in der Luft. Und deshalb ist auch die Einteilung der Nahe-Spielklassen Spekulation. Womöglich kickt sogar der FV Kusel in der A-Klasse Birkenfeld.

Sportlich ist die Spvgg Nahbollenbach seit Sonntag abgestiegen und muss sich darauf einstellen, in der nächsten Saison nach drei Bezirksliga-Jahren wieder in der A-Klasse zu spielen. Doch die Hintertür zum Nahbollenbacher Klassenverbleib steht noch einen Spalt weit offen – und diese Hintertür macht die Planungen für die künftige Spielklasseneinteilung schwierig.







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