TuS Mörschied im Wintercheck Der Dino wird auch in schwierigen Lagen nicht nervös Florian Unckrich 18.01.2026, 12:38 Uhr

i Gegen den TuS Mörschied (in grün) zu spielen, ist für jeden Gegner eine schwierige Aufgabe. Das merkte auch der SC Idar-Oberstein II, der das Hinspiel mit Mühe gewann und im Rückspiel mit einem Punkt zufrieden sein musste. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Seit bald zwei Jahrzehnten ist der TuS Mörschied ununterbrochen Teil der Bezirksliga. Und auch in der bisherigen Saison ist die Mannschaft von Trainer Florian Galle ein schwieriger Gegner. Der Coach wünscht sich gleichwohl noch mehr Konstanz.

Beständigkeit ist im Fußball ein rares Gut. Der TuS Mörschied lebt sie seit Jahren. Seit nun schon 19 Jahren gehört der Verein inzwischen ununterbrochen zur Bezirksliga Nahe. Er ist nicht nur eine feste Größe, er ist ein echtes Urgestein, er ist der Dino der Liga, der immer wieder zeigt, warum er sich auf dieser Ebene dauerhaft behauptet.







