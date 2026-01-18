Seit bald zwei Jahrzehnten ist der TuS Mörschied ununterbrochen Teil der Bezirksliga. Und auch in der bisherigen Saison ist die Mannschaft von Trainer Florian Galle ein schwieriger Gegner. Der Coach wünscht sich gleichwohl noch mehr Konstanz.
Beständigkeit ist im Fußball ein rares Gut. Der TuS Mörschied lebt sie seit Jahren. Seit nun schon 19 Jahren gehört der Verein inzwischen ununterbrochen zur Bezirksliga Nahe. Er ist nicht nur eine feste Größe, er ist ein echtes Urgestein, er ist der Dino der Liga, der immer wieder zeigt, warum er sich auf dieser Ebene dauerhaft behauptet.