Derbyzeit herrscht in der Bezirksliga. Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein peilt in Nahbollenbach einen Sechs-Punkte-Start an, während der SV Buhlenberg und der VfR Baumholder II bei ihrem Duell jeweils die ersten Zähler einsammeln möchten.
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Gleich zwei Kreis-Birkenfeld-Derbys werden am Sonntag (15.15 Uhr) in der Bezirksliga angepfiffen. Das eine, SV Buhlenberg – VfR Baumholder II, erinnert noch an die vergangene A-Klasse-Runde, während das andere, Spvgg Nahbollenbach – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, zuletzt ein spektakuläres 4:4 im Abstiegskampf hervorbrachte.