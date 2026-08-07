Derby bei Spvgg Nahbollenbach Den zweiten Dreier im Visier: FSV Blau-Weiss ist heiß Sascha Nicolay 07.08.2026, 14:14 Uhr

i So, wwie hier möchte der FSV Blau-Weiss Idar-Obersstein am Sonntag in Nahbollenbach jubeln. Das Team von Trainer Dirk Reidenbach peilt seinen zweiten Saisonsieg an. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Derbyzeit herrscht in der Bezirksliga. Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein peilt in Nahbollenbach einen Sechs-Punkte-Start an, während der SV Buhlenberg und der VfR Baumholder II bei ihrem Duell jeweils die ersten Zähler einsammeln möchten.

Gleich zwei Kreis-Birkenfeld-Derbys werden am Sonntag (15.15 Uhr) in der Bezirksliga angepfiffen. Das eine, SV Buhlenberg – VfR Baumholder II, erinnert noch an die vergangene A-Klasse-Runde, während das andere, Spvgg Nahbollenbach – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, zuletzt ein spektakuläres 4:4 im Abstiegskampf hervorbrachte.







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