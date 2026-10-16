Bedeutsame Bezirksliga-Spiele Dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein droht ein Jubiläum Sascha Nicolay 16.10.2026, 11:42 Uhr

i Ein wichtiger Spieltag in der Bezirksliga steht für die Spvgg Nahbollenbach und den SV Buhlenberg auf dem Programm. Beide Mannschaften werden am Sonntag sicher richtig Gas geben. Stefan Ding

Kein Kreis-Birkenfeld-Duell bringt der zwölfte Bezirksliga-Spieltag, aber trotzdem ist er bedeutsam. Vor allem dann, wenn der Spvgg Nahbollenbach am Tabellenende ein Überraschungscoup gelänge. Ein Jubiläum droht derweil dem FSV Blau-Weiss.

Alle achte Spiele in der Fußball-Bezirksliga werden diesmal am Sonntag ausgetragen. Es ist das erste Mal in dieser Saison und mittlerweile eine Seltenheit, dass sämtliche 16 Mannschaften zur (nahezu) gleichen Zeit im Einsatz sind.Um den Sprung in die zukünftige Landesliga kämpft aktuell nur einer der insgesamt sechs Klubs aus dem Fußballkreis Birkenfeld.







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