Dreier gegen SG Guldenbachtal David Sielin schießt Blau-Weiß zum nächsten 2:1-Sieg Sascha Nicolay 15.03.2026, 11:19 Uhr

i Dirk Reidenbach hat mit seinem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein den nächsten Dreier im Abstiegskampf der Bezirksliga eingefahren. Stefan Ding

Unentschieden in Bockenau, Sieg gegen Weinsheim und nun auch ein Dreier gegen Guldenbachtal. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat mit einer Sieben-Punkte-Woche ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt.

Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat in der Fußball-Bezirkslia 48 Stunden nach seinem überraschenden 2:1-Sieg gegen die SG Weinsheim auch die SG Guldenbachtal geschlagen. Auf der Finsterheck hieß es wieder 2:1 (0:0). „Unsere Jungs hatten das Spiel gegen Weinsheim noch in den Beinen, insofern war es sehr schwierig gegen die Guldenbachtaler, die außerdem richtig gut aufgetreten sind“, sagte Blau-Weiß-Coach Dirk Reidenbach.







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