Trainer-Aus beim SC Birkenfeld Das sagt Pascal Geibel zu seinem Rücktritt Sascha Nicolay 22.10.2026, 11:23 Uhr

i Pascal Geibel (rotes Shirt) wird nicht mehr an der Seitenlinie die Geschicke des SC Birkenfeld als Coach leiten. Stefan Ding

Als Pascal Geibel seiner Mannschaft erklärte, dass er als Trainer des SC Birkenfeld zurücktreten werde, mögen den Coach womöglich wegen der Reaktion der Spieler leise Zweifel geplagt haben. Doch Geibel sieht gute Gründe für seinen Rücktritt.

Pascal Geibels Rücktritt als Cheftrainer des SC Birkenfeld war sicher keine Kurzschlussreaktion, doch die Art und Weise der Niederlage beim TuS Pfaffen-Schwabenheim am Sonntag hatte schon entscheidenden Charakter für den Entschluss des B+-Lizenz-Inhabers.







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