Als Pascal Geibel seiner Mannschaft erklärte, dass er als Trainer des SC Birkenfeld zurücktreten werde, mögen den Coach womöglich wegen der Reaktion der Spieler leise Zweifel geplagt haben. Doch Geibel sieht gute Gründe für seinen Rücktritt.
Lesezeit 4 Minuten
Pascal Geibels Rücktritt als Cheftrainer des SC Birkenfeld war sicher keine Kurzschlussreaktion, doch die Art und Weise der Niederlage beim TuS Pfaffen-Schwabenheim am Sonntag hatte schon entscheidenden Charakter für den Entschluss des B+-Lizenz-Inhabers.