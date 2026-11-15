Nicht wenige hatten erwartet, dass der TuS Mörschied zum Stolperstein für die erfolgsverwöhnte SG Merxheim werden könnte. Doch Pustekuchen: Mit einem frühen 4:0 stellte der Tabellenführer die Weichen auf Sieg.
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Der erste Rückrunden-Spieltag der Fußball-Bezirksliga zementierte das Tabellenbild. Die ersten fünf Teams gewannen allesamt und legten nun schon eine Sechs-Punkte-Pufferzone zum Tabellensechsten, dem TuS Mörschied. Die ersten fünf Ränge sind deshalb so wichtig, weil sie potenzielle Aufstiegsränge sind.