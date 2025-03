Matthias Christian vom VfL Simmertal hat die DFB-Ehrenamts-Uhr erhalten. „Es hat mich sehr gefreut, einen weiteren verdienten Ehrenamtler aus dem Kreis Bad Kreuznach auszeichnen zu können“, sagte Werner Ehle, der Kreisehrenamts-Beauftragte.

Christian engagiert sich seit vielen Jahren beim VfL. Er war bereits Jugendbetreuer und Jugendtrainer, seit 2011 ist er stellvertretender Vorsitzender. Zudem stellt er Maschinen und Geräte seines Unternehmens für die Sportplatzpflege zur Verfügung. So war es ihm auch zu verdanken, dass der Schaden nach der Vandalismusattacke im Jahr 2024 in Grenzen gehalten werden konnte. Christian ist zudem bei der Planung von Festlichkeiten stets an Bord. „Mit seinem Fleiß sowie seiner investierten Zeit und seinem Einsatz ist Matthias ein Profi des Ehrenamts“, sagte Ehle. Christian bedankte sich nicht nur, er betonte: „Ich nehme die Auszeichnung stellvertretend für alle Helfer des VfL Simmertal entgegen.“