Ein Spielabbruch, mehrere Torfestivals und Befreiungsschläge im Abstiegskampf, dazu ein souveräner Spitzenreiter SV Winterbach. In der Fußball-Bezirksliga steckt mal wieder einiges an Brisanz drin.

Mit dem ersten Sieg in diesem Jahr meldete sich die SG Guldenbachtal zurück im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga. Es war zugleich der erste Dreier für Interimstrainer Andreas Christ. Auch die SG Merxheim und der TuS Waldböckelheim verschafften sich im Tabellenkeller Luft. Der VfL Simmertal und der TSV Bockenau mussten dagegen Rückschläge verkraften und zittern. Das Spitzenspiel zwischen der TSG Planig und der SG Weinsheim wurde nach 25 Minuten aufgrund eines Unwetters abgebrochen. Bis dahin führten die Planiger mit 1:0. „Sehr bitter für uns. Wir hatten die SG Weinsheim total im Griff und haben eine unserer drei hundertprozentigen Chancen genutzt“, kommentierte TSG-Trainer Christoph Schenk. Die Partie wurde am 13. Mai neu angesetzt.

TuS Waldböckelheim – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 4:1 (2:1). „Wir haben gut ins Spiel gefunden und sind verdient in Führung gegangen“, berichtete TuS-Spielertrainer Simon Schmidt, der das 1:0 durch Jan Scheib bereits nach 13 Minuten bejubeln durfte. Durch ein Slapstick-Eigentor von Simon Wagner (37.) kam die SG Fürfeld zum Ausgleich. „Wir haben Moral bewiesen und sind postwendend zurückgekommen“, kommentierte Schmidt die erneute Führung durch Scheib (39.). Er fügte an: „Nach dem 2:1 wollten wir unbedingt aufs nächste Tor gehen und nicht das Ergebnis verwalten. Zum Schluss wurden wir für unseren Mut belohnt.“ Schmidt (70.) und Christoph Andrae (85.) setzten den Deckel auf die Partie.

FSV Idar-Oberstein – VfL Simmertal 6:3 (3:0).„In der ersten Hälfte haben wir leider die Basics vermissen lassen, die es im Abstiegskampf braucht und die uns in den vergangenen zwei Spielen so stark gemacht haben“, ärgerte sich VfL-Spielertrainer Ricardo Ridder über den misslungenen ersten Abschnitt. Der FSV nahm die Zügel in die Hand und führte nach Toren von Sven Danech (3.) und Tim Förster (32., 45.) mit 3:0 zur Pause. „In der zweiten Hälfte war eine Leistungssteigerung zu sehen. Wir konnten uns einige gute Torchancen herausspielen, aber der Rückstand war bis dahin schon zu deutlich“, teilte Ridder mit. Bevor Tim Schumann (75.) zum 1:5 traf, hatten Tim Förster (60.) und Ibrahim El-Saleh (61.) für die Hausherren erhöht. David Heringer (82.) setzte noch einen drauf, ehe Tim Dieges (83.) und Christoph Alt (87.) für den VfL Ergebniskosmetik betrieben.

SC Idar-Oberstein II – TuS Mörschied 6:4 (4:2). Das Derby wurde zu einem Torspektakel. Dabei stach Fabian Sagawe mit fünf Treffern heraus. Tore: 1:0 Christian Zizak (4.), 2:0, 3:0, 4:2, 5:3, 6:4 Sagawe (9., 25., 47., 61., 73.), 3:1 Aaron Klos (36.), 3:2 Florian Galle (37.), 4:3, 5:4 Christoph Giese (50., 70.).

SG Guldenbachtal – SC Birkenfeld 5:1 (1:0).Die SG wirkte zu Beginn frischer und ging völlig verdient durch Stefan Luge (31.) in Führung. „Danach haben wir etwas den Faden verloren, wodurch die Birkenfelder besser wurden“, sagte SG-Trainer Andreas Christ und fügte an: „In der Pause haben wir an der Mentalität gearbeitet und die Jungs noch mal darauf hingewiesen, worauf es im Abstiegskampf ankommt.“ In der drangvollsten Phase der Gäste kam der SCB durch Leon Korn (56.) zum Ausgleich. Doch die abstiegsbedrohten Gastgeber kämpften sich zurück. Jan Hildebrandt (64.) markierte die erneute Führung, ehe Luge (67.), Marvin Matthiae (88.) und Nico Dorfey (90.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. „Das 2:1 war ganz wichtig für uns. Mit viel Laufbereitschaft und dem Willen, die Fehler des Mitspielers zu korrigieren, haben wir das Spiel für uns entschieden“, war der Guldenbachtaler Trainer hochzufrieden mit dem Heimsieg.

TSV Bockenau – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 1:6 (1:1).Im ersten Durchgang fand der TSV auf seinem kleinen Platz noch genügend Mittel, um sich gegen die starke SGM zu wehren, die durch Jan Fries (19.) in Führung gegangen war. Moritz Lunkenheimer (30.) traf zum Ausgleich der Hausherren. „In der zweiten Hälfte haben wir das Tempo hochgehalten und uns besser durchgesetzt. Wenn wir gegen Ende unsere Konter nicht so fahrlässig ausspielen, geht das Spiel auch noch höher aus“, teilte SG-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker mit. Während Maximilian Angene (50.) das 3:1 und Gabriel Daniel (85.) das 5:1 erzielte, zeigte sich der Merxheimer A-Jugendspieler Leon von Ondarza (47., 58., 87.) besonders treffsicher und avancierte mit drei Toren zum Man of the Match.

SV Winterbach – VfR Baumholder II 5:0 (1:0).„Das war das erwartet schwere Spiel, der VfR Baumholder stand mit seiner Sechserkette extrem tief. Sogar der vorderste Angreifer verteidigte in der eigenen Hälfte“, beschrieb SVW-Trainer Torben Scherer die Spielweise des Kontrahenten und ergänzte: „Gerade in der ersten Hälfte haben wir zu oft die falsche Entscheidung getroffen.“ Trotz allem führte die Elf vom Felsen nach dem 1:0 von Elias Pfenning (28.) zum Pausentee. „Der zweite Abschnitt wurde dann deutlich besser, wodurch wir uns zwangsläufig auch für unseren Aufwand belohnt haben“, freute sich Scherer über den klaren Sieg. Luis Becker (49., 59.) und Pfenning (62., 84.) hießen die Torschützen nach dem Seitenwechsel.

Spvgg Nahbollenbach – TuS Pfaffen-Schwabenheim 2:0 (2:0).„Wir waren zu naiv und haben uns mit zu vielen Kleinigkeiten aufgehalten“, erklärte TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu. Bereits nach zehn Minuten hatte der TuS nach einem Foulelfmeter von Dennis Schug das Nachsehen. Noch im ersten Abschnitt legte Schug (28.) zum Endstand nach. „Wir waren weit weg von unserer Form“, bilanzierte Kurtoglu und sagte abschließend: „Zwei Fehler haben uns komplett aus dem Konzept gebracht. Wir haben zwar in der zweiten Hälfte nur auf ein Tor gespielt, jedoch hätten wir noch drei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen.“