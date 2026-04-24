VfL verstärkt sich namhaft Chirivi ist der Rüdesheimer Königstransfer Olaf Paare 24.04.2026, 13:33 Uhr

i Sie freuen sich, ab Sommer beim VfL Rüdesheim Gas zu geben (von links): Mahdi Ismaili, Sidar Köse, Sa-Adane Moussa, Luca Chirivi und Cihan Korkusuz. VfL Rüdesheim/Kessel

Der VfL Rüdesheim wird in seine zweite Bezirksliga-Saison mit einer veränderten Strategie gehen. Zahlreiche junge Spieler mit guter Ausbildung haben Neu-Trainer Bastian Kessel und seinen Mitstreitern die Zusage gegeben.

Die Entwicklung bei der TSG Planig berührt viele Fußball-Fans. Aufgrund vieler Abgänge und weniger Zugänge die Mannschaft aus der Bezirksliga abmelden zu müssen, ist zweifelsohne bitter. Nicht wenige hatten eine ähnliche Befürchtung auch beim Blick auf den VfL Rüdesheim gehabt.







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