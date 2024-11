Interview: Der Spielertrainer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein nach dem Rücktritt seines Partner - Zurück in die Spur, notfalls mit der Brechstange „Carsten Beicht hat mir den Weg freigeräumt“ – Eugen Karpunov erklärt, wie es beim FSV Blau-Weiss weitergeht 15.10.2024, 13:48 Uhr

i Eugen Karpunov (dunkelblaues Shirt) trägt vorerst wieder alleine die Trainerverantwortung beim FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Der 34-Jährige will das Team „in die Spur“ zurückbringen. Foto: Joachim Hähn Joachim Hähn

Idar-Oberstein. Nach dem Rücktritt von Carsten Beicht kommen auf Eugen Karpunov wieder mehr Arbeit und Pflichten zu. Der 34-Jährige ist vorerst wieder alleinverantwortlicher (Spieler-)Trainer von Fußball-Bezirksligist FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein.

Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ist in der Bezirksliga regelrecht abgestürzt. Der Landesliga-Absteiger startete mit vier Siegen in die Saison und führte nach acht Spieltagen und bis zum 29. September noch die Tabelle an. Es folgten drei Niederlagen in vier Spielen, insgesamt 19 Gegentreffer und die erschütternde 1:9-Heimniederlage gegen die SG Fürfeld.

