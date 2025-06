Der Bollenbacher SV hat im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga zurückgeschlagen. 400 Zuschauer erlebten in Mittelbollenbach, wie die „Daaler“ den VfL Rüdesheim niederkämpften.

Damit hatte nach der 0:7-Hinspielpleite kaum jemand gerechnet. Der Bollenbacher SV hat den VfL Rüdesheim auf dem heimischen Hartplatz 2:1 (0:0) geschlagen und damit eine dritte, entscheidende Begegnung um den Aufstieg in die Bezirksliga erzwungen. Diese Partie findet am Sonntag (15 Uhr) in Simmertal statt.

400 Zuschauer sahen in Mittelbollenbach einen vollkommen verdienten Sieg des BSV. Die Gastgeber waren williger und kämpften den VfL Rüdesheim nieder. Die ersten 45 Minuten überstanden die Gäste noch unbeschadet, doch nach der Pause schlug der BSV zu. Thomas Köhler gelang per Kopf die 1:0-Führung (55.).

Aus dem Nichts schafften die Rüdesheimer dann aber den Ausgleich. Semih Celebi brachte den Ball an BSV-Co-Trainer und -Schlussmann zum 1:1 vorbei (66.). Doch die „Daaler“ ließen sich vom Gästetreffer nicht beirren. Elf Minuten nach dem Ausgleich zirkelte Mike Ruppenthal einen Freistoß auf den Kopf von Christian Horbach, der zum 2:1 einnickte (77.).