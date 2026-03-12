Tolles 2:1 gegen SG Weinsheim Blau-Weiß schlägt Primus, zittert aber um die Punkte Sascha Nicolay 12.03.2026, 12:12 Uhr

i Die Obersteiner Seenplatte auf der Finsterheck - und Weinsheims Trainer Andy Baumgartner, der mit Besen dafür sorgt, den Platz bespielbar zu machen. Am Ende kassierte er dafür auch noch eine ensationelle Niederlage. Sascha Nicolay

Das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein und der SG Weinsheim hat gleich mehrere Geschichten produziert. Nur eine davon ist, dass der überraschende Dreier des Schlusslichts wohl am seidenen Faden hängt.

Elf Siege in Folge hatte die SG Weinsheim gelandet, als es am Mittwochabend auf die Finsterheck zum FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein ging. Und ausgerechnet das Schlusslicht beendete die bärenstarke Serie des Bezirksliga-Spitzenreiters mit einem 2:1 (2:0)-Sieg.







