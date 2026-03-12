Das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein und der SG Weinsheim hat gleich mehrere Geschichten produziert. Nur eine davon ist, dass der überraschende Dreier des Schlusslichts wohl am seidenen Faden hängt.
Lesezeit 3 Minuten
Elf Siege in Folge hatte die SG Weinsheim gelandet, als es am Mittwochabend auf die Finsterheck zum FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein ging. Und ausgerechnet das Schlusslicht beendete die bärenstarke Serie des Bezirksliga-Spitzenreiters mit einem 2:1 (2:0)-Sieg.