Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein war drauf und dran, der SG Merxheim den ersten Punkt abzuknöpfen. Am Ende ging die Partie in Unterzahl verloren, und es hagelte Platzverweise. Derweil machte es die Spvgg Nahbollenbach im Tabellenkeller spannend.
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Jubel bei der Spvgg Nahbollenbach. Mit ihrem Sieg beim TuS Pfaffen-Schwabenheim hat es die Mannschaft auf der Kellertreppe der Fußball-Bezirksliga wieder enger gemacht. Noch sitzen die Nahbollenbacher auf der untersten Stufe, doch sie sind jetzt punktgleich mit dem VfL Rüdesheim, der beim TuS Mörschied 0:8 baden ging.