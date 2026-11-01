2:4 gegen die SG Merxheim
Blau-Weiss kitzelt Spitzenreiter und sieht viermal Rot
Schiedsrichter Matthias Fuchs vom SV Regulshausen schaut genau hin, was die SG Kirn/Kirn-Sulzbach (in blau) und die SG Soonwald
Schiedsrichter Matthias Fuchs vom SV Regulshausen schaut genau hin, was die SG Kirn/Kirn-Sulzbach (in blau) und die SG Soonwald da veranstalten. Am Ende siegten die Kirner 3:2.
Edgar Daudistel

Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein war drauf und dran, der SG Merxheim den ersten Punkt abzuknöpfen. Am Ende ging die Partie in Unterzahl verloren, und es hagelte Platzverweise. Derweil machte es die Spvgg Nahbollenbach im Tabellenkeller spannend.

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Jubel bei der Spvgg Nahbollenbach. Mit ihrem Sieg beim TuS Pfaffen-Schwabenheim hat es die Mannschaft auf der Kellertreppe der Fußball-Bezirksliga wieder enger gemacht. Noch sitzen die Nahbollenbacher auf der untersten Stufe, doch sie sind jetzt punktgleich mit dem VfL Rüdesheim, der beim TuS Mörschied 0:8 baden ging.
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