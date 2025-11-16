Blau-Weiß Idar-Oberstein kassiert in Kirn dreimal Rot 

Im allerletzten Moment hatte der SC Birkenfeld die große Siegchance gegen den SV Oberhausen – und vergab den Elfmeter. Für den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein war derweil der Tag in Kirn total gebraucht.
Lesezeit 5 Minuten
Auf acht Punkte ist der Vorsprung der SG Weinsheim an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga angewachsen. Das Team um Geburtstagskind Jeffrey Thiel zeigte sich nicht nur dominant, es profitierte auch davon, dass der SC Idar-Oberstein II im Derby gegen den TuS Mörschied nicht über ein 1:1 hinaus kam.