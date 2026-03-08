SC Birkenfeld bannt Derbyfluch Blau-Weiß-Coach erlebt kein Spiel für Herzkranke Sascha Nicolay 08.03.2026, 20:28 Uhr

i Der SC Birkenfeld war nicht nur bei diesem Kopfballduell obenauf. Die Kreisstädter besiegten die Spvgg Nahbollenbach. Stefan Ding

Der SC Idar-Oberstein II ist den Aufstiegsspielen zur Landesliga ein gutes Stück näher gekommen. Derweil bleibt der FSV Blau-Weiß nach wildem Spiel in Bockenau Letzter. Der SC Birkenfeld schlug die Spvgg Nahbollenbach und beendete seinen Derbyfluch.

Der SC Birkenfeld hat seinen Derbyfluch in der Bezirksliga gebannt. Die Mannschaft von Trainer Pascal Geibel besiegte die Spvgg Nahbollenbach 3:1 und machte mit dem zweiten Sieg nach der Winterpause einen Riesenschritt aus der Abstiegszone heraus. Die Spvgg Nahbollenbach bleibt Viertletzter, ist nun aber punktgleich mit dem TSV Bockenau, der sich im Kellerduell mit einem 2:2 vom FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein trennte.







