Konferenz in Bretzenheim Bisher breite Zustimmung für die Ligenreform Olaf Paare 18.02.2026, 13:20 Uhr

i Noch duellieren sich die SG Spabrücken (gelbe Trikots) und die SG Hochstetten in der B-Klasse. Gut möglich, dass beide dank eines vermehrten Aufstiegs ab 2027 in der A-Klasse aufeinandertreffen. Klaus Castor

Wie reagieren die Nahe-Vereine auf die angedachte Ligenreform? Am Dienstag haben die Klubs in Bretzenheim die Möglichkeit, sich die Pläne anzuschauen und ihre Meinung zu äußern.

Am nächsten Dienstag ist es so weit: Dann erhalten auch die Vereine von der Nahe die Möglichkeit, sich zur geplanten Ligenreform des Südwestdeutschen Fußballverbandes offiziell zu äußern. In der Bretzenheimer Kronenberghalle stellen das Verbandspräsidium und die Steuerungsgruppe die ausgearbeiteten Vorschläge vor und gehen anschließend in den gewollten Austausch mit den Vereinen.







Artikel teilen

Artikel teilen