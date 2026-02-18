Wie reagieren die Nahe-Vereine auf die angedachte Ligenreform? Am Dienstag haben die Klubs in Bretzenheim die Möglichkeit, sich die Pläne anzuschauen und ihre Meinung zu äußern.
Am nächsten Dienstag ist es so weit: Dann erhalten auch die Vereine von der Nahe die Möglichkeit, sich zur geplanten Ligenreform des Südwestdeutschen Fußballverbandes offiziell zu äußern. In der Bretzenheimer Kronenberghalle stellen das Verbandspräsidium und die Steuerungsgruppe die ausgearbeiteten Vorschläge vor und gehen anschließend in den gewollten Austausch mit den Vereinen.