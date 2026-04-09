Unangenehme Aufgaben warten auf die Top-Teams der Fußball-Bezirksliga. Die SG Weinsheim und der SC Idar-Oberstein II müssen alles in die Waagschale werfen, um nicht auszurutschen.

Unter Flutlicht wird der 24. Spieltag der Bezirksliga eröffnet, und die Partie hat es in sich. Am Samstagabend empfangen die Fußballer des

den SC Idar-Oberstein II. Für die Gastgeber ist es die Chance, den Aufwärtstrend zu bestätigen und ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf zu setzen.