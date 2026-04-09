Starke Pfaffen-Schwabenheimer
Beste Saisonleistung ist nun der TuS-Maßstab
Nach dem 4:4 beim SC Idar-Oberstein II bildeten die Spieler der SG Weinsheim einen Kreis und schworen sich auf die nächsten Aufg
Nach dem 4:4 beim SC Idar-Oberstein II bildeten die Spieler der SG Weinsheim einen Kreis und schworen sich auf die nächsten Aufgaben ein. Am Sonntag wartet die SG Fürfeld.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Unangenehme Aufgaben warten auf die Top-Teams der Fußball-Bezirksliga. Die SG Weinsheim und der SC Idar-Oberstein II müssen alles in die Waagschale werfen, um nicht auszurutschen.

Lesezeit 3 Minuten
Unter Flutlicht wird der 24. Spieltag der Bezirksliga eröffnet, und die Partie hat es in sich. Am Samstagabend empfangen die Fußballer des TuS Pfaffen-Schwabenheim den SC Idar-Oberstein II. Für die Gastgeber ist es die Chance, den Aufwärtstrend zu bestätigen und ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf zu setzen.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport