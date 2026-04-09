Unangenehme Aufgaben warten auf die Top-Teams der Fußball-Bezirksliga. Die SG Weinsheim und der SC Idar-Oberstein II müssen alles in die Waagschale werfen, um nicht auszurutschen.
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Unter Flutlicht wird der 24. Spieltag der Bezirksliga eröffnet, und die Partie hat es in sich. Am Samstagabend empfangen die Fußballer des TuS Pfaffen-Schwabenheim den SC Idar-Oberstein II. Für die Gastgeber ist es die Chance, den Aufwärtstrend zu bestätigen und ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf zu setzen.