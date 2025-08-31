Als „total unglücklich“, bezeichnete Pascal Geibel die Niederlage seines SC Birkenfeld bei der Spvgg Nahbollenbach. Deren Trainer Andy Forster fand den Sieg „am Ende verdient“. Auf jeden Fall sahen 120 Zuschauer ein rassiges Bezirksliga-Spiel.

Zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft waren beide Trainer. Uneingeschränkt freuen konnte sich aber nur Andy Forster, denn seine Spvgg Nahbollenbach setzte sich im Kreis-Duell der Fußball-Bezirksliga 2:0 gegen den SC Birkenfeld durch. Dessen Coach Pascal Geibel kommentierte die Niederlage so: „Das war in jeder Beziehung total unglücklich für uns.“

Kurios fand Geibel schon die erste Viertelstunde: „Da waren wir ganz klar besser, sind auf sechs Abschlüsse gekommen, haben aber 0:1 hinten gelegen“, staunte der SCB-Trainer. Moritz Hahn schob die Kugel nach Vorarbeit von Niklas Herrmann bereits nach sieben Minuten zum 1:0 für Nahbollenbach über die Linie. „Da hätten wir tatsächlich auch schon hinten liegen können“, bestätigte Forster und freute sich darüber, dass sein Keeper Eugen Krukov eine frühe Einschusschance der Birkenfelder vereitelte (4.).

Forster sah vor 120 Zuschauern „auf Klopp“ eine „hochintensive Partie“ und auch sein Konzept aufgehen. „Wir legen ja Wert auf defensive Stabilität und Kompaktheit, und das haben meine Jungs super hingekriegt“, sagte der Spvgg-Coach. Auf der anderen Seite gefiel Geibel das Auftreten seines Teams ebenfalls sehr. „Ich finde, wir waren total überlegen, hatten viel Ballbesitz und jede Menge Ansätze und Halbchancen“, erklärte der SCB-Trainer, hielt aber auch fest: „Es hat ein bisschen an der Durchschlagskraft gefehlt.“ Vom frühen Rückstand ließ sich sein Team freilich nicht beeindrucken – auch nicht, als es zur Pause noch 0:1 hieß. „Wir haben in der Kabine gesessen und gesagt, ’wenn wir das 1:1 machen, dann gewinnen wir klar’“, verriet Geibel.

Doch ausgerechnet mit Wiederanpfiff rutschte der SCB in seine schwächste Phase des Spiels. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Nahbollenbach besser“, fand auch Geibel. Der Birkenfelder Coach kritisierte allerdings auch Schiedsrichter Jakob Nikolaus Schick vom VfR Baumholder: „Er hat ganz viele unglückliche Entscheidungen zu unseren Ungunsten getroffen.“ „Zumindest hätte Birkenfeld auch einen Elfmeter bekommen können“, fand Nahbollenbachs Coach Forster.

Elfmeterparade, Zeitstrafe und Tor zum 2:0

Einen Elfer bekam allerdings nur sein Team. Doch Dennis Schug scheiterte an Maximilian Benzel im Birkenfelder Kasten (55.). „Ich habe gleich gewusst“, dass er ihn halten wird“, sagte Geibel. Trotz des glücklichen Moments verloren die Kreisstädter in der Phase rund um den Strafstoß die Partie. Nur zwei Minuten nach dem gehaltenen Elfer handelte sich Niklas Schellenberg eine Gelbe Karte plus, also eine Zeitstrafe ein. „Er hat zum Schiri nur laut „eyyy“ gesagt“, hatte Geibel wenig Verständnis für die Hinausstellung, vor allem weil ein Nahbollenbacher Akteur kurz darauf wegen eines ähnlichen Vergehens ungeschoren davongekommen sei.

In Überzahl gelang den Gastgebern dann das 2:0. „Wir sind nach einer eigenen Ecke in einen Konter gelaufen“, seufzte Geibel. Dennis Schug vollendete den Gegenstoß, nachdem Mo Kouyate quergelegt hatte (63.). „Das zweite Gegentor ist zu leicht und zu schnell gefallen“, fand Geibel, der dann erlebte, wie seine Mannschaft den Anschluss unbedingt erzwingen wollte, dazu aber untaugliche Mittel einsetzte. „Wir wollten zu viel, haben zu kompliziert agiert, anstatt es mit einfachem Passspiel zu versuchen“, erklärte er. Eine gute Anschlusschance gab es noch, doch Jan-Luca Willrichs Volleyabnahme zischte am Kasten vorbei.

„Meine Jungs haben die Führung aber auch wirklich mega verteidigt. Für mich war das Schlüssel“, sagte Nahbollenbachs Coach Forster und fügte hinzu: „Ich finde deshalb auch, dass wir verdient gewonnen haben.“ Geibel sah das nicht ganz so und hielt fest: „Wir haben jetzt in Mörschied und in Nahbollenbach – also beide bisherigen Derbys – verloren. Das ist schon bitter.“ Der SCB blieb so bei neun Punkten hängen, während die Spvgg ihr Konto auf sechs aufstockte.