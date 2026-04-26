Weinsheimer Zittersieg Baumgartner wird erstmals in dieser Saison laut Florian Unckrich 26.04.2026, 21:25 Uhr

i Viele packende Torszenen gab es in Winzenheim zu sehen, wo der TuS (schwarze Trikots) die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein bezwang. Edgar Daudistel

Nach der Ankündigung der TSG Planig, sich aus der Bezirksliga zurückzuziehen, wird der Abstiegskampf durcheinandergewirbelt. Im Tabellenkeller landeten die Spvgg Nahbollenbach, der FSV Idar-Oberstein und der TuS Pfaffen-Schwabenheim wichtige Dreier.

Vier Punkte fehlen der SG Weinsheim noch zur Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga. Doch souverän sieht anders aus: Zweimal lag das Team gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach zurück, und der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Doch auch Verfolger SC Idar-Oberstein II bekleckerte sich in Bockenau nicht mit Ruhm.







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