Der bärenstarke Aufsteiger fordert den Vorjahresvize und Landesliga-Anwärter heraus – das Spitzenspiel zwischen dem TuS Winzenheim und der SG Weinsheim überstrahlt das Bezirksliga-Wochenende.
Wenn am Sonntag der TuS Winzenheim Tabellenführer SG Weinsheim empfängt, dann steht in der Fußball-Bezirksliga ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Der Vierte begrüßt den Ersten, und beide haben in dieser Saison bereits eindrucksvoll gezeigt, dass sie zur absoluten Spitze der Liga gehören.