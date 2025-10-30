Primus im Topspiel gefordert Baumgartner möchte in Winzenheim keinen Joker ziehen Florian Unckrich 30.10.2025, 13:54 Uhr

i Sie bilden nicht nur in dieser Szene ein torgefährliches Gespann: Marcel Beck (rechts) und Dominik Gerhardt (links) stehen für viele Tore der SG Fürfeld, die am Sonntag beim FSV Idar-Oberstein gastiert. Edgar Daudistel

Der bärenstarke Aufsteiger fordert den Vorjahresvize und Landesliga-Anwärter heraus – das Spitzenspiel zwischen dem TuS Winzenheim und der SG Weinsheim überstrahlt das Bezirksliga-Wochenende.

Wenn am Sonntag der TuS Winzenheim Tabellenführer SG Weinsheim empfängt, dann steht in der Fußball-Bezirksliga ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Der Vierte begrüßt den Ersten, und beide haben in dieser Saison bereits eindrucksvoll gezeigt, dass sie zur absoluten Spitze der Liga gehören.







