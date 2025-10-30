Primus im Topspiel gefordert
Baumgartner möchte in Winzenheim keinen Joker ziehen
Sie bilden nicht nur in dieser Szene ein torgefährliches Gespann: Marcel Beck (rechts) und Dominik Gerhardt (links) stehen für viele Tore der SG Fürfeld, die am Sonntag beim FSV Idar-Oberstein gastiert.
Edgar Daudistel

Der bärenstarke Aufsteiger fordert den Vorjahresvize und Landesliga-Anwärter heraus – das Spitzenspiel zwischen dem TuS Winzenheim und der SG Weinsheim überstrahlt das Bezirksliga-Wochenende.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn am Sonntag der TuS Winzenheim Tabellenführer SG Weinsheim empfängt, dann steht in der Fußball-Bezirksliga ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Der Vierte begrüßt den Ersten, und beide haben in dieser Saison bereits eindrucksvoll gezeigt, dass sie zur absoluten Spitze der Liga gehören.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport