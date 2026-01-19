Neuer Trainer ist gefunden Bastian Kessel übernimmt den VfL Rüdesheim Olaf Paare 19.01.2026, 10:18 Uhr

i Arbeiten ganz eng zusammen (von links): Sven Hartmann (stellvertretender VfL-Vorsitzender), Jürgen Lunkenheimer (Vorsitzender), der neue Trainer Bastian Kessel und VfL-Berater Tito Gulipa. Lunkenheimer

In der Fußball-Bezirksliga gibt es einige offene Trainer-Baustellen. Der VfL Rüdesheim hat seine geschlossen. Nun spricht die neue Sportliche Leitung um Jürgen Lunkenheimer und Sven Hartmann mit den Spielern.

Die Nachfolge von Baris Yakut als Chefcoach des VfL Rüdesheim ist geregelt: Ab Sommer übernimmt Bastian Kessel den Trainerjob beim Fußball-Bezirksligisten.„Bastian kennt viele unserer Spieler aus seiner Zeit als Nachwuchstrainer des TSV Degenia Bad Kreuznach und fühlt sich bereit, unser junges Team zu übernehmen“, sagt Jürgen Lunkenheimer.







