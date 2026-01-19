In der Fußball-Bezirksliga gibt es einige offene Trainer-Baustellen. Der VfL Rüdesheim hat seine geschlossen. Nun spricht die neue Sportliche Leitung um Jürgen Lunkenheimer und Sven Hartmann mit den Spielern.
Die Nachfolge von Baris Yakut als Chefcoach des VfL Rüdesheim ist geregelt: Ab Sommer übernimmt Bastian Kessel den Trainerjob beim Fußball-Bezirksligisten.„Bastian kennt viele unserer Spieler aus seiner Zeit als Nachwuchstrainer des TSV Degenia Bad Kreuznach und fühlt sich bereit, unser junges Team zu übernehmen“, sagt Jürgen Lunkenheimer.