Neuer VfL-Trainer im Interview Bastian Kessel freut sich auf Herausforderung Olaf Paare 22.01.2026, 16:21 Uhr

i Bastian Kessel (rechts) übernimmt als Trainer den VfL Rüdesheim, dessen Vorsitzender Jürgen Lunkenheimer ist. Lunkenheimer

Er gilt als einer der aufstrebenden Männer einer jungen Trainer-Generation. Im Sommer 2025 feierte Bastian Kessel bei Bavaria Ebernburg seine erste Meisterschaft. Ab Sommer 2026 steht er nun in der Bezirksliga an der Seitenlinie.

In Bastian Kessel hat Fußball-Bezirksligist VfL Rüdesheim einen neuen, ambitionierten Trainer gefunden. Als Spieler beim SV Winterbach groß geworden, sammelte er bereits frühzeitig Trainererfahrung im Nachwuchsbereich – nicht nur bei seinem Heimatverein, sondern auch beim TSV Degenia Bad Kreuznach.







