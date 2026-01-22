Neuer VfL-Trainer im Interview
Bastian Kessel freut sich auf Herausforderung
Bastian Kessel (rechts) übernimmt als Trainer den VfL Rüdesheim, dessen Vorsitzender Jürgen Lunkenheimer ist.
Lunkenheimer

Er gilt als einer der aufstrebenden Männer einer jungen Trainer-Generation. Im Sommer 2025 feierte Bastian Kessel bei Bavaria Ebernburg seine erste Meisterschaft. Ab Sommer 2026 steht er nun in der Bezirksliga an der Seitenlinie.

Lesezeit 1 Minute
In Bastian Kessel hat Fußball-Bezirksligist VfL Rüdesheim einen neuen, ambitionierten Trainer gefunden. Als Spieler beim SV Winterbach groß geworden, sammelte er bereits frühzeitig Trainererfahrung im Nachwuchsbereich – nicht nur bei seinem Heimatverein, sondern auch beim TSV Degenia Bad Kreuznach.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport