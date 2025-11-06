Zwei BIR-Derbys im Fokus Bänderriss beim Ballholen: Blau-Weiß-Torwart im Pech Sascha Nicolay

Florian Unckrich 06.11.2025, 13:52 Uhr

i Torwart Felix Roth hielt zuletzt den 2:1-Sieg des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen Fürfeld fest. Am Sonntag fehlt der Keeper seiner Mannschaft, weil er sich einen Bänderriss zugezogen hat. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Natürlich stehen die BIR-Derbys zwischen Nahbollenbach und Mörschied sowie Birkenfeld und dem FSV BW Idar-Oberstein im Blickpunkt des letzten Vorrunden-Spieltags der Bezirksliga, doch der SC Idar-Oberstein II ist Gastgeber in einem Spitzenspiel.

Zwei Derbys und ein Spitzenspiel bestreiten die Fußballmannschaften aus dem Kreis Birkenfeld am Wochenende in der Bezirksliga. Während sich der SC Birkenfeld und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein sowie die Spvgg Nahbollenbach und der TuS Mörschied in Lokalduellen gegenüberstehen, versucht der SC Idar-Oberstein II seinen gerade eroberten zweiten Platz gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, den Vierten des Klassements, zu verteidigen.







