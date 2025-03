Die SG Weinsheim bringt sich im Aufstiegskampf der Fußball-Bezirksliga in Stellung. Das Team von Trainer Andy Baumgartner gewann das Verfolgerduell mit der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und liegt als Zweiter vier Punkte hinter Spitzenreiter SV Winterbach und vier Zähler vor dem Dritten, der TSG Planig, die beide schwere Auswärtshürden übersprangen. Am Tabellenende rutschte Landesliga-Absteiger VfL Simmertal auf den letzten Platz. Mannschaft der Stunde bleibt der TuS Waldböckelheim, der mit dem dritten Sieg in Folge auf Rang zehn sprang.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – TuS Waldböckelheim 1:3 (1:2). „Es ist einfach wie verhext“, trauerte SGM-Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker den verlorenen Punkten im Kellerduell nach. Jan Scheib (7.) eröffnete die Partie und brachte die Gäste mit seinem Treffer in Führung. Zwar konnte Tim Wilhelm (16.) für die SG ausgleichen, doch Scheib (36.) war erneut zur Stelle und markierte die verdiente Pausenführung. „Die erste Hälfte geht an die Waldböckelheimer“, sagte der Merxheimer Spielertrainer. Die Hausherren gewannen nach dem Seitenwechsel die Oberhand und erspielten sich neben einigen guten Einschussmöglichkeiten auch etliche Standardsituationen. „Im zweiten Abschnitt haben wir umgestellt und sind permanent auf das Waldböckelheimer Tor angelaufen. Aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie“, sprach Lang-Lajendäcker von einem Waldböckelheimer Abwehrkampf. Mit einem Konter machte Marian-Daniel Tanasie (82.) den Deckel drauf. „Wenn wir das 2:2 machen, kippt das Spiel in unsere Richtung. So gehen wir trotz guter Leistung als unglücklicher Verlierer vom Platz“, bilanzierte der Übungsleiter der Heimmannschaft.

SC Birkenfeld – VfL Simmertal 5:1 (3:1).Mit einem Doppelpack brachte Leon Korn (16., 24.) den SCB in Führung. Zwar konnte Murat Aysel (34.) den Anschluss erzielen, doch noch vor dem Pausentee stellte Florian Ludwig (44.) die Weichen für den Birkenfelder Heimsieg. „Die drei Punkte für den SCB gehen absolut in Ordnung. Wir haben es nicht geschafft, die Leistung der vergangenen Wochen auf den Platz zu bekommen“, kommentierte VfL-Spielertrainer Ricardo Ridder und fügte an: „Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe, da ich den falschen Ansatz gewählt habe.“ Wladislaw Sontag (50.) und Marius Jahke (57.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Damit erhielt der VfL Simmertal die rote Laterne.

SC Idar-Oberstein II – Spvgg Nahbollenbach 6:1 (2:0). Das Idar-Obersteiner Stadtduell war eine klare Sache. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Kevin Gardlowski (8., 17., 54.), 4:0 Noah Daragmeh (61.), 5:0 Fabian Sagawe (69.), 5:1 Niklas Herrmann (76.), 6:1 Lennert Arend (90.).

TSV Bockenau – TSG Planig 0:4 (0:2).Eray Öztürk war eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. Der Planiger Winterzugang und Ex-Profi brachte mit seinem Viererpack (31., 45., 54., 60.) den Favoriten im Alleingang auf die Siegerstraße. „Der Sieg der Gäste fällt zwei bis drei Tore zu hoch aus“, resümierte TSV-Trainer Dirk Reidenbach. Dabei erwischten die Bockenauer einen guten Start. „Wir hatten in der ersten halben Stunde etliche Torchancen, lassen diese aber ungenutzt“, haderte Reidenbach, der von einer cleveren Planiger Mannschaft sprach. „Die TSG Planig war nicht unbedingt besser. Sie war nur effizienter vor dem Tor. Deshalb geht der Sieg auch in Ordnung“, resümierte der Bockenauer Coach.

SG Guldenbachtal – FSV Idar-Oberstein 1:3 (1:2).Zwei individuelle Fehler der Gastgeber bestrafte der FSV eiskalt und drehte nach der frühen Führung von Leo Heymer (6.) durch die Treffer von Julian Deutsch (13.) und Jan-Uwe Audri (20.) das Spiel. „Im ersten Abschnitt konnten wir noch mithalten. Nach dem Seitenwechsel haben wir es nicht mehr geschafft, Akzente zu setzen“, berichtete SG-Schlussmann Jannis Mörsdorf. In der Schlussphase setzte Casmir Mbachu (88.) den Knock-out. „Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir haben viel Aufwand betrieben, aber bringen uns am Ende durch einfache Fehler wieder einmal um den Lohn“, haderte Mörsdorf und ergänzte: „Wenn es zur Pause 1:1 steht, geht vielleicht noch etwas. So hatten wir in den zweiten 45 Minuten wenig Mitspracherecht.“

TuS Mörschied – SV Winterbach 0:2 (0:1).„Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte SVW-Trainer Torben Scherer und freute sich über die hart erkämpften Punkte bei einer guten Mörschieder Mannschaft. Emilio Becker (19.) brachte den Primus in Führung. „Für uns war die Führung ganz wichtig, um somit den Vorteil auf unsere Seite zu bringen“, erklärte Scherer, der ergänzte: „Wir haben uns an den Basics hochgehangelt und am Ende mit einem sehr erwachsenen Auftritt verdient gewonnen.“ Für die Entscheidung sorgte Elias Pfenning zehn Minuten vor Schluss. „Es tut gut, aus Mörschied mit einem Sieg nach Hause zu fahren“, bilanzierte Scherer, der ein Sonderlob für Sebastian Fett übrig hatte. „Sebi hat ein überragendes Spiel gemacht und mit seiner Präsenz alles wegverteidigt.“

TuS Pfaffen-Schwabenheim – VfR Baumholder II 1:2 (0:1). Mit der einzigen Torchance der Gäste im ersten Abschnitt brachte Erik Lutz (17.) den VfR in Führung. Nach dem Seitenwechsel egalisierte Abdullah Kurtoglu (51.). „Wir haben es verpasst, den Sack zuzumachen“, kritisierte TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu die Vielzahl an vergebenen Torchancen. Kurz vor Schluss stimmte beim TuS die Konterabsicherung nicht mehr. Nach einem Eckball der Hausherren schaltete Dominik Pfingst (89.) am schnellsten und brachte nach einem Konter die Gäste auf die Siegerstraße. „Die Mannschaft mit zwei Torchancen im gesamten Spiel gewinnt“, ließ die vermeidbare Niederlage Beytullah Kurtoglu keine Ruhe. Er sagte abschließend: „Wir müssen uns an die eigene Nase greifen. In dem Spiel war deutlich mehr drin.“

SG Weinsheim – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 3:0 (2:0).„Das war nicht entspannt, aber dafür schön und verdient“, beschrieb SGW-Trainer Andy Baumgartner seine Gefühlswelt nach dem Sieg im Topspiel. Aus einem Getümmel heraus brachte Felix Zimmermann (31.) die Gastgeber nach einem Eckball in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel legte Joshua Weber (45.) zur Vorentscheidung nach. „Von den Fürfeldern kam nicht die Gegenwehr, wie wir sie erwartet hatten“, teilte Baumgartner mit und ergänzte: „Am Ende war es ein gerechtfertigter Sieg.“ Den Schlusspunkt setzte Philipp Bäder (77.) erneut nach einem Eckball. „Für Philipp freut es mich besonders, da er ein Halbjahr nicht spielen konnte“, lobte der Weinsheimer Trainer seinen lange verletzten Schützling.