SG Weinsheim muss zittern Aufmerksamer Linienrichter weist auf Handaktion hin Florian Unckrich 05.10.2025, 21:25 Uhr

i Auf dem Sprung: Der Planiger Akteur wirft sich in die Flanke von Julian Röhrig. Der Kirner verlor mit seinem Team das Spitzenspiel. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Geduldige Weinsheimer, rasante Merxheimer, erleichterte Obersteiner und ein überzeugender Aufsteiger TuS Winzenheim – die Fußball-Bezirksliga hat wieder einmal einiges zu bieten.

Ungewöhnliche Konstellation an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga: Die ersten sieben des Klassements sind jeweils einen Zähler voneinander getrennt. Ganz oben thront weiter die SG Weinsheim, die spät auf die Siegerstraße abbog. Am Ende der Spitzengruppe liegt die SG Kirn/Kirn-Sulzbach, die das Spitzenspiel gegen die TSG Planig zu Hause verlor.







