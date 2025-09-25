Zu Gast bei der SG Fürfeld
Auf die SG Weinsheim wartet der nächste Gipfel
Mauerstudie: Der TuS Winzenheim (weiße Trikots) hat Defensivprobleme, kann sich aber auf seine Offensive verlassen.
Klaus Castor

Nicht nur das Spitzenspiel in Fürfeld verspricht in der Bezirksliga ein Feuerwerk: Der aufstrebende TuS Winzenheim möchte in Nahbollenbach seine Auswärtsschwäche überwinden.

Lesezeit 4 Minuten
Von der Euphoriewelle getragen surft der TuS Winzenheim nach seinem Aufstieg direkt in die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Ercan Ürün steht nach acht Spielen auf Rang drei und liegt mit nur drei Zählern Rückstand auf die SG Weinsheim in direkter Schlagdistanz zum Spitzenreiter.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport

Top-News aus dem Sport