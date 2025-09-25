Nicht nur das Spitzenspiel in Fürfeld verspricht in der Bezirksliga ein Feuerwerk: Der aufstrebende TuS Winzenheim möchte in Nahbollenbach seine Auswärtsschwäche überwinden.
Lesezeit 4 Minuten
Von der Euphoriewelle getragen surft der TuS Winzenheim nach seinem Aufstieg direkt in die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Ercan Ürün steht nach acht Spielen auf Rang drei und liegt mit nur drei Zählern Rückstand auf die SG Weinsheim in direkter Schlagdistanz zum Spitzenreiter.